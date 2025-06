- Nadam se da čuje kako se provodimo. Ja sam uručila poklon. Bila su dva. Ja sam im donela poklon ali i poemu. To mi je napisao moj drug i vaš kolega Mili Čolić koga su inspirisali mladenci pa je napisao jednu jako duhovitu poemu. Svi su se slatko nasmejali. Ja sam im poželela svu sreću ovog sveta i zahvalila sena pozivu da budem deo ove svečanosti. Čestitala im na ovih 40 godina zajedničkih života i rekla im da ja nisam imala sreće da doživim u privatnom životu ovakav jedan jubilej - počela je Bekuta pa prokomentarisala prekid finala Zvezde Granda

- Suđeno mi je da ove godine ne budem u finalu. Ja odoh 3. jula na odmor, tako da nisam tu, žao mi je. Bila je ovo reška, tužna sezona. Trudili smo se da sve prođe u najbolejm redu, da emisije teku kao da je Saša tu. Znamo koliko je voleo i davao se za to takmičenje - rekla je Ana, a onda je otkrila koliko se redovno čuje sa Suzanom Jovanović

- Čujemo se stalno, imamo te neke naše priče. Ja prolazim kroz sve to i dalje ona je tek na početku. Pričam joj, tešim joj, velika sam joj podrška. Ja sam uspela nekako da se skrpim sa tim mojim gubitkom. Trebalo mi je mnogo vremena da se koncetrišem i gledam šta ću dalje. Ja znam da Milutin ne bi voleo da ja stanem, polako dolazim sebi i biće koncerata. Milutin je voleo mnogo da slavi, on bi slavio svaki dan da je to moguće - rekla je Bekuta