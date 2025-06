Iako nije otkrila s kim je u vezi, mediji su došli do informacije da je reč o poznatom košarkašu Vladimiru Petroviću (48).

Uprkos zdravom, sportskom životu, košarkaš se pre gotovo dve decenije suočio sa rakom testisa, koji je uspešno prebrodio. Kao i svaka teška bolest, i on je priznao u jednom intervjuu zašto se to baš njemu dogodilo, s obzirom na to da je odmalena vodio zdrav život.