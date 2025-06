- Osećaj je fenomenalan, lepo je zaista. Kako sam odrastala, sećam se reči moje majke koja mi je govorila: U životu ti je najvažnije da budeš vaspitana, da se lepo ponašaš, da budeš dama na ulici i domaćica u kući. To ti je najvažnije, da ti deca budu vaspitana. Tako da time sam se rukovodila svih ovih godina. Tim Fokus Radija me je pozvao pre nekoliko meseci i rekao da su oni odlučili, njihov kolegijum, da ja budem jedna od dama koja će da ponese titulu Dame godine - kaže Stanišić i dodaje:

- Bila sam im zahvalna, najpre sam se iznenadila, nisam očekivala da je neko na taj način propratio moj život i rad i da je odlučio da me nagradi takvim jednim lepim priznanjem koje zaista i obavezuje i dokazuje da ipak neko gleda, posmatra sa strane šta vi radite, kako živite, kako se javno predstavljate. Ta simbolična zasluga me samo još više tera da budem još bolja, da idem ka pravim vrednostima. da cenim, poštujem i svoje kolege i posao i sve ono što čini jedan život, a ovakve nagrade su samo dobar marketing. Važno je kako zaista živite, kako se ophodite prema drugima, kakve manire imate i jednostavno da živite u skladu sa pravim načelima, sa pravim vrednostima i da to propagirate.

- Ja sam ušla u ovaj posao iz čiste radoznalosti u ovaj posao, nisam želela da budem očajna domaćica koja sedi u kući i samo čuva decu, sprema ručak i vodi domaćinstvo. Već sam želela da idem malo korak napred, da ne budem nezadovoljna sa svojim životom. Međutim, nekako ekskluzive i priče su se nizale iz meseca u mesec, iz godine u godinu. Imala sam zaista jake priče, eto da se pohvalim. I one su me na neki način odredile i moj put i moj život i rad i sve ono što čini moj posao. Nisam očekivala da ću doći do ovog stadijuma. Ali eto, korak po korak, stepenik po stepenik i dođemo do neke fine karijere.