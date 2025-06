- Tako je, da je to uradila sada bi joj bila validna vadilica. Ne mislim da je njeno mišljenje bilo od samog starta takvo već je to uradila zbog rijalitija. Želi da pokupi moje hejtere isto tako pominje Jovanu da bi pokupila njene glasače, ali meni je ovo mnogo poznato i više puta viđeno ovde. Mene je samo prodala zarad cilja, odnosno da bude prvo mesto. Pomislio sam da pokušava u meni da izazove da joj se suprotstavim da bi se sa mnom sukobila jer smo mi kao neki konkurenti. Ja ne smatram da sam među favoritima i blizu prvog mesta. Oni se tresu za crnim stolom, a to su Aneli i Anđela, kao i Gastoz što se upalio od procenata. Aneli je sada spustila loptu s Anđelom da je ne bi napravila žrtvom jer je pre sedam dana ućutkivala Slađu i Munjeza da je ne napadaju da ne bi ispala žrtva. Poenta je što je Aneli po procentima shvatila da se Anđela lansirala u nebesa i sada pokušava sa Gastozom da se izbori za drugo mesto. Ovo je isključivo borba za plasman, kao što je i između Anđele i Gastoza. Anđela je htela da sačuva Gastoza od mene, a nije htela da ga sačuva za sebe - rekao je Karić.