- Još uvek nisam svesna da pravim koncert, ali mislim da je bilo vreme za jedan ozbiljan solistički koncert nakon 20 godina bavljenja muzikom. Najteži posao me tek čeka, pripreme, probe... Kada sumiram utiske, zadovoljna sam svojom karijerom. Bilo je sve kako sam želela. Ja sam sve radila kako sam želela, nisam se povinovala trendovima i radila sam kako osećam i volim zato mi je posebno drago što je došao taj trenutak za koncert. Želela sam da imam dovoljno svojih pesama za koncert. Imam tri albuma i mnogo dueta, želela sam da imam većinu svojih pesama na koncertu. Nisam želela da dođem na koncert, otpevam svoje tri pesme, pa pevam od kolega. Nemam ništa protiv, ali želela sam ovako. Sigurno ću imati mali blok pesama koje volim od kolega i njih ću pevati - rekla je Ivana, koja kaže da se bacila na trening.

- Taj koji je zaradio od koncerta, skinem kapu. Koncerti su veliki minus. Jedino kada se desi kao Prijovićki koja ima mnogo koncerata u nizu. Jedan koncert ili dva, ne. To se radi za karijeru, publiku... ne za novac.

Ivani je suprug Peđa velika podrška, a kako kaže, on je uz nju od prvog dana.

- Suprug i ja smo od prvog dana zajedno u ovoj našoj porodičnoj firmi i on mene gura i daje mi vetar u leđa. Zajednička je ovo odluka, znali smo da nas čeka mnogo posla i obaveza. Nas dvoje smo od prvog dana sami u muzičkom svetu, sve što smo uradili bilo je bez ičije pomoći. Bilo je trenutaka kada sam bila razočarana, lenja, statična... On me je gurao tada. Tako će biti i ovoga puta. Volela bih da i ćerkica bude tu, ali videćemo šta ona bude želela i da li će moći da sedi toliko dugo - rekla je Ivana koja ističe da joj majčinstvo prioritet.