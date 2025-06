- Taman posla, ja neću nigde iz Granda, ni od Zvezda Granda. Tu sam, unapred se radujem sledećoj sezoni i verujem da ćemo je uraditi baš onako kako bi Saša voleo i želeo. Ja sam od početka, od 2003. godine u ovoj priči, radujem se ovom projektu. Saša je bio rodonačelnik takmičenja na ovakvom nivou kod nas. Kao poznavalac publike on je to svake godine nadograđivao, kao i svi njegovi saradnici – rekla je Ana Bekuta.

-On se nije štedeo, zapravo je to svoje znanje svima sejao, pa ko je šta uspeo da uhvati, uspeo je. Bio je jedan neobično vredan čovek i mislim da je ostavio Grand i Zvezde Granda u sigurnim rukama. To je njegov najveći mogući uspeh - zaključila je pevačica narodne muzike, Ana Bekuta.