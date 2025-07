- Mislim da tu pesmu niko ne zna (smeh). Prošlo je 13 godina. Nisam računala, ali ako ti kažeš da je 13, onda je tako. Bila sam u grupi s Milicom Pavlović, Vanjom Mijatović i Nikolinom Kovač. Biću iskrena. Bilo je pesama koje nisu isplivale i koje nisu prošle kao, na primer, "Parti, parti". Ali sam svaku pesmu pažljivo birala. "Kraljica u zlatu" je dobila popularnost tek kad je snimljen spot. Ja sam to objavila uz neku kompilaciju u "Grandu". Na takmičenju je neko tu pesmu pevao i krenula je.

- Ja! Iskreno da kažem, ovo nije bilo u planu. E, onda je bilo šta ću, kako ću. Doneli su silne neke stvari, ja sam sve to obukla i u jednom trenutku se sve promenilo. Samo sam ustala i rekla: "Ej, pa ja nisam smršala za džabe. Skidajte sve sa mene, želim da budem samo ja." To nisam uradila da bi se videlo kako sam mršava, prosto sam htela tako. Album je emotivan, a mislim da kada je čovek emotivan, onda je ogoljen.

- Jesu. Katarina Grujić i moj kum Darko Lazić . Kad je izašao album, pozvali su me preko video-poziva i svi smo plakali.

- Mi se čujemo kad se čujemo i ja sam na to navikla. To je život. On živi u Rusiji i u korektnim odnosima smo. Sve je u najboljem redu. Taj intervju se shvatio kao da mi ne pričamo. Nije tako. Ja samo nemam odnos sa ocem kakav obično ljudi imaju.