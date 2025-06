Pre nekoliko godina na pojedinim sajtovima za zapošljavanje pojavio se oglas koji je šokirao javnost, a u kojem se otvoreno traže devojke koje će biti poslovna pratnja inostranim biznismenima i za to dobijati od 200 do 400 evra po satu.

- Vrbuju se veoma mlade devojke koje često nemaju ni 18 godina, one koje su u svađi sa roditeljima i one koje nemaju para. Vrlo ih je lako navući na foru. One vide da danas imaju u džepu 1.000 dinara, a da sutra neće imati ni toliko, pitanje je da li će imati uopšte. I onda one razmišljaju: "Pa, zašto da ne?!" - pričala je Jelena.