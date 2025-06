- Volela sam ih kao pevače i bila sa zaljubljena virtuelno u njih. Svideli su mi se kao muškarci. Prvo je bio Dušan Svilar, dovela sam ga do pobede, isto tako i Darka Lazića. Glasala sam, policija je non-stop dolazila po mene kući, inspektori, oduzimali kartice, prijavljivala me majka Dušana Svilara. Baka Darka Lazića me je dočekala džogerom i krenula da me juri, jer sam otišla u Brestač da ga vidim - ispričala je Miljana Kulić.