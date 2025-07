- Moram prvi put da se oglasim na ovu temu. Ono što sam ja danas doživela i preživela je neljudski. To je u najmanju ruku. Ja nikada nisam delila ljude ni po čemu, svako ko me poznaje zna da sam ja takva da donosim samo osmeh. Moram da se oglasim za ovo što me optužuju i zbog svih poruka koje mi stižu. Ja sam došla do kontejnera i samo zamolila da skrenem metar levo jer moram da odem po decu kod dadilje. Odmah su svi krenuli da skaču i da mi udaraju po autu, da mi tresu auto, devojka se bacala pod moja kola. Druga devojka je snimala kako ja pokušavam da je udarim autom, što nije istina. Bile su tu dve normalne devojke koje su me uputile da se vratim nazad, dok mi jedan čovek nije rekao: "Sad si se setila da idem po decu". To me je razorilo. Ja sam najbolja majka i na moju decu neće udarati niko. Ja sam se vratila nazad i otišla svojim putem. Dobila sam toliko poruka, uvreda i ružnih reči - rekla je Marija Mikić na snimku.