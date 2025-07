O gej aferi

- Mislim da znam koji je to novinar napisao, ali neću da kažem da se ne ogrešim. Ja sam se ranije, pre nego što smo dobili porodice i decu, družio sam sa Dinčom, i danas mi je kolega i pre svega prijatelj. Družili smo se, putovali, sednemo u auto, idemo i pičimo, provodili smo puno vremena zajedno. Nismo imali nikakvih problema, a onda se neko našao pametan i napisao kako smo nas dvojica gejevi - rekao je Perućica.

- Taj novinar se čak meni i javio, ja sam ga pitao da li je pametan, pogotovo što smo nas dvojica imali devojke na sve strane. Taj novinar mi kaže, ‘ma šalimo se malo, svi znaju da je to zezanje’, ja sam mu rekao da mi se to ne sviđa - kaže on.