- On dečko ne kapira da ne može da radi šta hoće. Niko nije mogao da mu objasni da ne može da stavi klimu sa spoljne strane zgrade jer ruži izgled i nije po propisima, ali je on uveren da on može na fasadi svog stana da radi šta hoće. Reagovao je i tada skup stanara i to je u procesu da mora da ukloni. Mislim da ni Luna ne može da ga nagovori i objasni mu šta je uradio, iako ona kapira, kaže ovaj stanar.