– Nisam se čula sa njim, već sa prijateljima u Beču. Čula sam da se raspitivao ko sam i šta sam, kao i da je zapratio moju bivšu i da se čuo sa njom. Nije me sačekao, jer smo se dogovorili da me ne čeka. Ne zanima me šta on ima da kaže. Miljani sam rekla da ću joj se osvetiti i održala sam to obećanje. Rekla sam da ću biti sa Zolom, pa sada slobodno može da mu se vrati. Mislim da on i dalje voli Miljanu, ali to krije. Neću govoriti da li mi je možda pričao ispod pokrivača ili nije. Ako budu iskreni i kažu jedno drugom šta misle, to bi bilo najbolje. Sa moje strane nema nikakve ljubavi, nije se lepo ponašao prema meni dok smo bili zajedno. Kao što kaže Sofija: "Zna se gde su moje emocije", dodala je Stankovićeva.