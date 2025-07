Kako Kurir saznaje, pevač je vodio računa o svakom detalju u nekretnini koju je pre deset godina kupio za pola miliona evra.

- Aca je detaljista i zato mu je bilo važno da renoviranje stana bude baš onako kako je zamislio. Stručnjacima je dao ključeve od stana i prepustio da ono što je zamislio pretoče u delo. Tako je i bilo. Stavio je ogroman džakuzi za čak šest osoba na terasu, pa deluje kao da ima mini-bazen. Majstori su mu uradili najnoviju italijansku keramiku u četiri kupatila, koliko ih ima. To je zapravo takozvani penthaus jer je on jedini na poslednjem spratu. Sve je novo, od tepiha, zavesa, garniture, gostinskih soba. Svoju bračnu sobu je pretvorio u lični kutak, u kom se nalazi ogroman krevet. U stanu preovlađuje bež boja sa ostalim pastelnim nijansama. Jedna soba je pretvorena u studio, pa ima i gluvu sobu. Verovali ili ne, on najviše vremena voli da provodi u kući, pa je sada napravio totalni užitak. Novac nije žalio, pa kad se sve sabere za renoviranje je izdvojio oko 250.000 evra - priča naš sagovornik.