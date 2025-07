Nakon što je Aleksandra potpisala ugovor da ulazi u sledeću sezonu rijalitija “Elita”, Filip Car je poludeo

Drug Aleksandre Nikolić, tiktoker Adnan Aljo odlučio je da progovori o napadima i pretnjama koji on i bivša zadrugarka trpe od Filipa Cara.

Nakon što je Aleksandra potpisala ugovor da ulazi u sledeću sezonu rijalitija “Elita”, Filip Car se poziva na to da ona nije dobra majka njihovom detetu, a u svim nasuglasica potkačio je i ovog tiktokera.

- Upućen sam u sve, ništa mi ne promakne jer sam ja kralj TikToka. Sada se dešava to da trofazna struja Filipa udara. Filipu ne odgovara da ja podržavam i dajem vetar u leđa Aleks. Smetam mu što sam joj prijatelj pa me vređa. Rat je zato što ona ulazi u “Elitu”, njemu je to krivo, a ona ulazi da svom detetu obezbedi krov nad glavom, kaže Adnan i na pitanje da li su uplašeni zbog pretnji koje dobijaju od Filipa ili pak ga imaju u šaci, odgovara:

- Mi Filipa imamo u vreći, a ne u šaci. Stavili smo ga na klackalicu na most, a kada ona siđe sa te klackalice on pada. On i te kako mora da se plaši nas, a ja se nikoga ne plašim sem Boga, a i moja sestra Aleks Nikolić se njega ne plaši na ovoj platformi. Možda jedan na jedan da se sretnu ona bi se prepala jer ipak je žensko, a on sada grebe ko mačka ne zna gde da udara. Krivo mu je i skroz je potonuo jer ona ulazi u Zadrugu.

Aljo ističe da Car sada glumi žrtvu kako bi i on bio pozvan u rijaliti ili skupio fanove da kritikuju Aleksandru.

- Ja ga znam kao čoveka koji ne zna šta je odgovornost, dobro zna da manipuliše narod, da izmišlja i glumi žrtvu. Hoće hoće da Aleks ispadne najgora. On se ponaša kao da je u PMS malo nervozan, manipulator i namazan. Aleks je jaka žena, ali joj teško pada kao i svakoj majci, utiče na nju i vidi se to. On to koristi i udara da je psihički ubije i izludi, da je do ruba ludila dovede. Opet, ona radi to u dobrobit sebe i deteta.

Na pitanje da li je dobijao pretnje i da li je upućen da je ona dobijala, Tiktoker odgovara:

- Nažalost, bilo je pretniji, svašta se izdešavalo kod njih, jakih pretnji. Zastrašivao je i ponižavao, videli ste na platformi i u rijalitiju. Naravno da je zabrinuta zbog deteta, a za viđanje bi trebalo da se preispita da li mu je stalo do deteta ili medijske pompe. On je godinu dana mogao da vidi dete da je hteo, pap pap tužba i vidiš, a sada glumi žrtvu.

"Krivo mu je jer njega niko nije kontaktirao"

- Aleks je slobodna, uspešna i prva je dobila ponudu da uđe, dobro je plaćena i sve je vrhunski urađeno. To je njemu krivo jer njega niko nije prvi kontaktirao. Sada će on drvlje i kamenje na ju, da bude žrtva i svoju flotu okreće protiv nje da nije dobra majka. Ona želi da kupi stan i zaradi za dete. Lakše mu je da popljuje nju po cenu da sruši Aleks i da ne uzme stan za sebe i dete. Pričali smo dosta i podržavam je, neće ništa raditi nepromišljeno, prioritet je dete, kaže on na pitanje da li će Aleksandra ući sa bebom ili sama.

Za kraj je otkrio da li će tužiti Filipa Cara zbog pretnji.

- Kod Aleks su sve raspoložive opcije, a ja ga neću tužiti iako mi je rekao da će mi grkljan iščupati sa dva prsta i našmarati me. On je strastven bokser...Filip je kao rijaliti igrač i tik toker okej, ali zna mnogo da mafija što bi se reklo “gde jezik mlati gu***a plati. Napada me i ponižava, a kada mu uzvratim on glumi žrtvu i plače. Ali neka, ona će pobediti idemo da potopimo Filipa, zaključuje drug Nikolićeve.

