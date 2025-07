- Nažalost, bilo je pretniji, svašta se izdešavalo kod njih, jakih pretnji. Zastrašivao je i ponižavao, videli ste na platformi i u rijalitiju. Naravno da je zabrinuta zbog deteta, a za viđanje bi trebalo da se preispita da li mu je stalo do deteta ili medijske pompe. On je godinu dana mogao da vidi dete da je hteo, a sada glumi žrtvu. Hoće hoće da Aleks ispadne najgora -ispričao je Aljo za Blic i dodao:

- On se ponaša kao da je u PMS malo nervozan, manipulator i namazan. Aleks je jaka žena, ali joj teško pada kao i svakoj majci, utiče na nju i vidi se to. On to koristi i udara da je psihički ubije i izludi, da je do ruba ludila dovede. Opet, ona radi to za dobrobit sebe i deteta.