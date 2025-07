- Radim časno i pošteno ovaj posao. Nikada nisam doživela nikakvu neprijatnost, donedavno. Fizički sam napadnuta u lokalu gde sam radila. Reč je o menadžeru lokala. Dan nakon što sam snimila emisiju, ništa nije izgledalo da može da se desi tako nešto. Kad je on delio bakšiše, došlo je do problema - rekla je ona u emisiji ''Pitam za druga'', pa dodala:

- To što sam ja doživela u restoranu gde sam radila, to je bruka i sramota. Nikada pre mi se nije ništa nije desilo, ni sa gostom lokala, a kamoli sa nekom s kim radi. Nisam mogla da spavam nakon toga. On je običan, mali huligančić, koji je bio pijan. To je razlog da više ne radim, opraštam se od ugostiteljstva. Nisam žena koja se lako uplaši, ne strahujem, ali sam razmišljala i o tome da ga prijavim nadležnim organima.