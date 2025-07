Ono što je Vidu najviše bolelo jeste to što nije mogla da se ostvari kao majka. Tu bol nikad nije krila, govorila je o tome a najveća životna ironija je to što je dobila nadimak "Mama Vida".

" Kažu ljudi da brakove održavaju deca. Nije tačno! Pravi dokaz za to je Vidin i moj brak. Nažalost, nemamo dece, ali smo već dvadeset godina zajedno . Brak održavaju ljubav i razumevanje, a kad toga nema, ne pomaže ni desetoro dece. Na sreću, moja Vida ima razumevanja i ljubavi za sve oko sebe. Mnogo smo patili što nemamo decu. Lečili smo se, i ona i ja, ali očigledno je sudbina rešila da na ne dozvoli da postanemo roditelji . Kad smo shvatili da ne možemo imati dece, poželeli smo da usvojimo. Međutim, desilo se da Vidin sestrić - Laza koga smo oduvek obožavali, ostane bez oca. Uzeli smo ga kod sebe i rastao je sa nama. Vida je prema Lazi uvek bila kao majka. Ko da ne voli tako plemenitu ženu", pričao je on, a onda dodao:

"Kad je naš Laza napunio sedamnaest godina, oženili smo ga! U Beču smo mu našli lepu, poštenu i čestitu devojku. Nije mu bilo do ženidbe, hteo je da se izvuče. Danas se ne kaje što je tako rano uplovio u bračne vode. Ima dva divna dečaka i presrećan je. Živi sa porodicom u Beču i odlično se snašao. Vida je prosto luda za njegovim klincima. Kada smo pre osam godina, starijem, Danijelu, pravili krštenje, bio je haos... Veselje za pamćenje! I Šaban je pevao... Bio je to jedan od najsrećnijih trenutaka u našem životu."

On je tada istakao da su svi lomili čaše po kafanama kada Vida pusti glas.

"Svašta smo Vida i ja zajedno pregrmeli, od dana kada smo se sreli u Futogu, u jednom restoranu, jula 1976, do danas. Već pri prvom susretu, oborila me je s nogu. Tek se bila rastala od muža. Nikada neću zaboraviti kako je bila obučena - farmerke, papuče, košulja vezana u čvor... Kada je zapevala, ne znam koliko sam čaša i flaša polomio! Cela kafana je uz njenu pesmu lupmpovala. Sve što sam zaradio svirajući u tom restoranu, potrošio sam na plaćanje cehova. Pevala je tako da je sve koji su je slušali dirala u srca. Uglavnom, tih dana se smuvasmo i od tada smo zajedno. Kad se samo setim kako smo se mučili. Stanovali smo po podrumima, šupama, dok ne dođosmo do svoje garsonjerice. Posle i kuću stekosmo. Ali, uživali smo i dok smo bančili i trošili, i dok smo sticali. Vrata našeg doma su uvek bila širom otvorena... Često sam umeo da posle ponoći dovedem u kuću gomilu drugara. Sve bi poslužila, a onda stavljala na šporet lonac da nam skuva kiselu čorbu. I sto sve pevajući! Uvek je bila strašan drugar!"