- Sve što pričam, 95 odsto desilo se tako kako sam ispričao. Danas pričaju "Kristijan kriminalac na baterije", "On nikad nije video Arkana" i slično... Giška je hteo da mi ženi rođenu sestru, Arkan je bio loš pa onda dobar sa mnom. Čuvao sam mu decu u Grčkoj, bio sam najbliže njemu. Poverio mi je da mu čuvam porodicu. Pozove me i kaže: "Natalija i deca su tamo, molim te pripazi na njih dok si u Atini". Čovek mi je tajno slao novac, mimo Cece i ostalih ljudi, niko nije znao za to - počeo je priču o svom odnosu sa Arkanom Kristijan Golubović u podkastu repera Đusa, pa nastavio: