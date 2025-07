- Cobi i Senidah su mi imali jako kul momenat zajedno na sceni. Baš imaju zajedno onako svetski vajb. Ne znam kako da se udružimo da ih pošaljemo zajedno u svet. Sigurna sam da bi Senidah bila ozbiljna svetska zvezda. A Cobi malo da mahne Holivudu i pošalje Džej Zija u neki od svojih domova da čuva decu i prepusti scenu mlađem od sebe. Što je njihov zvuk bolji od naših balkanskih motiva? Gde to piše i ko to kaže? Niko. Dakle, da im zavedemo red - dodala je pevačica.

- Rimski i Korona isto hit do hita, južnjački vajb. Jaki, jasni, lepi i neophodni. Ja volim njihove pesme i taj neki imidž dobrih momaka, lepih, jakih na rečima u pesmama. Ne diraju nikoga, gledaju sebe, čini mi se da poštuju sve kolege. Ali ja koja sam u srednjoj školi išla da pevam prateće Koroni. Sačekao me je ispred muzičke da završim čas i on i ja laganim hodom do studija koji je na drugom kraju grada. Uvek je bio džentlmen i dobar dečko. Tada je bio u vezi sa mojom drugaricom iz srednje (tako je i došao do mene), koja je toliko lepa devojka. Svira violinu i bili su predivan par - zaključila je Milica.