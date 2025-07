- Prodajem svoj automobil. U to vreme zapravo, pre nego što sam ušla u rijaliti sam kupila nekretninu i verujte mi da tri godine nisam imala kuhinju. Kupila sam dušek, dvosed, televizor sam imala i eto to je to. Tako sam se uselila i bila presrećna jer sam konačno na svom zato što je moja onako, moji se naravno tome smeju, ali meni to recimo iz moje perspektive nije smešno, uvek me je to bolelo što smo podstanari što nemamo svoj stan i uvek sam želela rekla sam sebi: ja ću sa 30 imati svoj stan, orala, kopala, imaću. To sam sebi ispunila i kada sam ušla u stan ja sam onako tri puta udarila nogom da znam kao da je to moje. I to mi je bilo najbitnije. Da se vratim na priču, ulazim u dugove svakakve pozajmljujem i od prijatelja i od kamataša i ne znam šta će biti - priznala je Višnja Petrović.