- To je malo teža tema. Gomilalo se sve, ali bila je situacija gde je krenulo fizičko nasilje. Ne želim da dobijem reklamu na taj način, niti da pljujem oca svog deteta, čoveka sa kojim sam živela i koga sam volela, to je bio trenutak slabosti i kada se to desilo nekoliko puta odlučila sam da presečem - rekla je pevačica.