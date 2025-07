- U svakom braku ima i trzavica i padova. Posle pet godina naše veze došlo je do nekih nesuglasica, pa smo se razdvojili na nekoliko meseci. Nismo se papirološki razvodili, ali smo rešili da stavimo tačku. Ni on nije bio cvećka, a ni ja. Hteli smo da se razvedemo, ali u tom nekom periodu on je imao nekog u privatnom životu, a i ja. Posle nekoliko meseci smo shvatili da smo zapali u neku kriznu situaciju gde smo stavili tačku i rešili smo da braku damo još jednu šansu. Između nas je razlika 19 i po godina. Nikakvu instituciju braka nismo narušili. Šta je on radio ne zalazim isto kao ni on. Iskreno, nemamo više nikakvih problema - ispričala je ona tada.