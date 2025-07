Boban Rajović uskoro će se predstaviti u potpuno novom svetlu – i to na kultnom Palićkom filmskom festivalu, gde će krajem jula imati premijeru svog dokumentarnog filma . Ovo je prvi put da jedan muzičar sa domaće scene na ovaj način otvara svoja vrata publici na renomiranom filmskom događaju na severu Srbije.

- To je spontano došlo, 48 sati tokom priprema za mene jako važnu stvar, a to su koncerti. Možda po prvi put u mojoj karijeri taj momenat iza kamera… želeo sam da pokažem i ono što se ne vidi – energiju, napetost, ali i emociju koja ide uz sve to - rekao je Rajović u emisiji.