Slušaj vest

Muzička zvezda Nada Topčagić ima veliki razlog za slavlje, budući da proslavlja 72. rođendan. Ona je i dalje pravi veseljak, ali ne krije da nije srećna što stari. Mnogi se iznenade kada čuju koliko ima godina, iako je dugi niz godina na estradi i njene pesme znaju i stari i mladi, ali ono što mnogi ne znaju je koliko je uspona i padova doživela u životu.

Prepoznatljiva je po pesmama „Jutro je“, „Treba mi rame tvoje“, „Zovem te, zovem“, „Mihajlo, Miki, Miki“ i drugima. Rođena je 3. jula 1953. godine u Modriči. Iz braka s estradnim menadžerom Zlatkom Đorđevićem ima sina Miroslava.

Prvu singl ploču snimila je sa 22 godine. Od tada do 2004. godine objavila je 18 studijskih albuma i desetak singlova i kompilacija. Njene ploče su prodavane u tiražima od 50 do 100 hiljada primeraka, a pevala je na festivalima „Hit leta“, „MESAM“, „Hit parada“ i „Vogošća“. Važi za jednu od najtraženijih pevačica narodne muzike.

Već nakon prve ploče bila je svesna da je publika voli i da će se u životu baviti pevanjem. Pored glasa, krasi je i harizma kojom pleni pažnju gde god se pojavi, ali i neobični stajlinzi po kojima se oduvek razlikovala od svojih koleginica. Nada je već decenijama u braku s estradnim menadžerom Zlatkom Đurđevićem, pa nije ostavljala mnogo prostora tabloidima da se bave njenim ljubavnim životom.

1/6 Vidi galeriju Pevačica je bila vezana za kućnog ljubimca Foto: Promo/Ivan Stanivuković, Printscreen/Novo jutro, Printskrin / You Tube

Ipak, kao mlada je bila jedna od najlepših žena na javnoj sceni, a za domaće medije je svojevremeno rekla kako joj se pola estrade u mladosti udvaralo.

- Pola estrade, neću sada da otkrivam baš sva imena, ali eto mogu priznati da je i Bora Drljača jedan od njih - iznenadila je pevačica.

Nada je sa suprugom Zlatkom u braku su već decenijama, a jednom prilikom je izjavila da ne bi znali da žive jedno bez drugog.

- Sa Zlajom sam od 1983. godine. Da meni nije Zlatka, ne bih znala, sad u ovim godinama, gde bih pošla, gde bih došla. To je podrška i prijateljstvo, stvarno, toliko mi čini. Vi nemate pojma kad treba da idem nešto da snimi, to je “Daj mi to, dodaj mi to”. To je užas, to niko ne bi mogao da izdrži - objasnila je Nada i dodala:

- Jako me voli! Ne daj Bože da mi se nešto desi, umro bi, otišao bi odmah za mnom i ja mislim da bi. Razume me totalno, razumem i ja njega. Nisam imala ni vremena da mislim na druge muškarce. Ja sam osoba koja nije imala vremena. Non-stop sam u akciji i ljudi, prijatelji, komšije, koji me poznaju to znaju. Jedan prijatelj mi je rekao: “Ti to sve radiš da ne bi pomišljala na druge stvari” - rekla je pevačica jednom prilikom u emisiji “Magazin IN“.

1/6 Vidi galeriju Nada Topčagić Foto: Printscreen TV Pink, Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

Nada i Zlatko imaju sina Miroslava i dvoje unučadi. Pevačica je, bez obzira na to što uvek iskreno kritikuje i hvali one koji to zaslužuju, u dobrim odnosima sa većinom kolega. Pevačica za sebe kaže da je vrlo temperamentna, a tajna njenog uspešnog braka možda se krije u tome što je njen suprug potpuno drugačija osoba.

Prepoznatljiva je po pesmama „Jutro je“, „Treba mi rame tvoje“, „Zovem te, zovem“, „Mihajlo, Miki, Miki“, "Zbog tebe", "psujem te živote" i drugima.

Kurir.rs

Nada Topčagić na promociji knjige: