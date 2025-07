- Nemam. Ovo me pitaju zbog Korde i jer nisam ispoštovala majku - rekla je Ana Nikolić.

- Da, stalno. Mi smo se svađali jutros i on mi je skinuo crni flor i hteo je da mi polomi. Rekla sam mu: ''Okej, uradi to i narod će te osuditi''. Doživela bih nervni slom kad bi mi to uradio, ali ja ga svakodnevno pripremam da napolju nećemo biti zajedno - rekla je Ana.