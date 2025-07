Životna priča Bobana Rajovića nikoga nije ostavila ravnodušnim. Otkrio je mnogo toga o sebi, između ostalog i jedan tužan detalj koji se desio kada je on bio dečak. S porodicom, ocem, majkom i dvojicom braće, živeo je u Beranama u kući koja je izgorela, zbog čega su morali da se odsele odatle.

- Pa desio se taj momenat kad nam je kuća u Beranama izgorela, iz meni nepoznatih razloga i danas. Neko kaže da sam ja zaboravio da ugasim peć kad sam krenuo u školu i da je tako došlo do spoja, pa me i sad zezaju da sam već tada postao Piroman, ha-ha-ha! Zaista se ne sećam jesam li ili nisam ugasio tu peć, ali to je bio jedan tužan i bolan trenutak...