- Kada sam opipala kuglicu ispod leve vilične kosti, u početku sam mislila da je to uvećana limfna žlezda prouzrokovana upalom grla. Međutim, kada je upala prošla, a bezbolna promena se uvećavala, shvatila sam da nešto nije u redu. Ultrazvučni nalaz potvrdio je promenu nalik tumoru, a bilo je sasvim prirodno i ljudski da osetim strah i neizvesnost. Prvi put u životu imala sam osećaj bespomoćnosti i kroz glavu mi je prolazilo pitanje zašto se baš to meni dešava. Kao i svaka žena koja brine o sebi, jednom godišnje obavezno sam odlazila na sistematski pregled, ali uprkos tome snašlo me je ono što nisam očekivala - ispričala je ona svojevremeno voditeljka koja je iz ove borbe izašla kao pobednila.