“Ja se sećam vrlo dobro kada je Šaban rođen, u kući. Babica je došla i majku porodila. Ja sam Šabanova rođena sestra, skoro nam je umrla sestra po ocu. Šaban je bio jedna duša, koju majka nijedna više neće roditi. On je slao, davao, ne pita da li imaš, samo ti stavi u džep. Svoj ulici je ovoj davao, nemilice. Majka naša je bila malo "žešća žena". Borila se 1941. sa njenim bratom u ratu, svi su je poštovali. I danas svi o njoj pričaju samo najlepše. Detinjstvo nam je izgledalo lepo, sa svima smo se lepo družili. Majka Ilda je bila stroga, ali nikada nije Šabana udarila, samo mene i to me povuče za kosu. Kaže mi, ajde brzo, zakasnićeš u školu. Ilda je bila čuvena, narodna majka i žena za primer. Svima je delila i šakom i kapom - rekla je Sarajka za emisiju "Svadba od milion evra" i otkrila da je jednom imala veoma čudan san.