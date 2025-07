- Mnogo sam radila, svi vas zovu, prepuni nastupi. Najskuplji nastup je bio kod Slobe u Ljubljani, u to vreme 10 hiljada maraka, kao sada 10 hiljada evra, dva bloka sam otpevala, na primer dva sata pevanj - pričala je Nela i dodala:

- Svi se slikaju sa vama, pomeraju datume venčanja da bih ja pevala. Imala sam tri turneje u Australiji, da odeš tamo treba ti 15 do 20 hiljada evra, ja sam za mesec dana radila 8 dana. Zahvalna samo Bogu što mi je to dao ovaj talenat - rekla je pevačica jednom prilikom za "Novu" i dodala da je izgubila ogromnu svotu novca od koje je mogla da kupi nekretninu i to zato što je verovala neiskrenim ljudima.