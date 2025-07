- Radomir Stević Ras je bio treći suprug poznate glumice Eve Ras. Za slavnu umetnicu on je bio "onaj pravi", te ga ni nakon skoro četiri decenije od njegove smrti nije prebolela: "Svih ovih godina verna sam Radomiru Steviću Rasu, a verna sam mu jer sam ga volela i ljubav ne može da prestane zato što je on umro. Moja ljubav prema njemu trajaće do moje smrti", više puta je isticala Eva. Nakon iznenadnog gubitka njene najveće ljubavi, 1993. godine ostaje bez ćerke Krune, koja pod neobjašnjivim okolnostima umire u Parizu. Od te boli, ni danas se nije oporavila - stajalo je u opisu fotografije Eve i njenog pokojnog muža.

- Živa sam i zdrava, evo me na Kalenić pijaci. To je moja radost. Kad budem stvarno umrla, niko neće pisati o tome.Zanimljivo je da vam se ljudi, kad vas proglase mrtvim, još više dive i poštuju vas. Obraduju se kad vas vide, a ne beže kao da su videli avetinju. Za sve su krivi glupi blokaderi, to je teški ološ! Tome se protivim od prvog dana. Oni su me prvi proglasili mrtvom pre mesec dana, odatle je sve počelo. Tada su me celu noć zvali, zvonili su mi telefoni. Tad sam se nervirala zbog toga, sada više ne. To su majmuni koji divljaju, jer im je dozvoljeno. Minu poznajem. Ne zameram joj što misli da sam umrla. Ja njoj želim da bude dugovečna, uprkos tome što je život sada jako kratak - poručila nam je Rasova.