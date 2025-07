- I dan-danas pomažem roditeljima i obavljam sve seoske poslove. Volela bih da čovek s kojim budem zna da vozi traktor, kopa, ore njivu... To nije glavni kriterijum, ali bi mi svakako prijalo jer se nikada nisam stidela toga što sam sa sela. Ukoliko ne zna ništa od toga, bitno mi je samo da ima želju, uz mene će apsolutno sve naučiti. Zajedno bismo radili sve poslove i mislim da bi sve to izgledalo jako zanimljivo. To bi značilo da poštuje moje korene, mene, mesto u kom sam se rodila... Nikada ne bih bila s muškarcem koji me degradira i smatra manje vrednom zbog toga što sam sa sela. Tako nešto sebi nikada ne bih dozvolila - rekla je Aleksandra i dodala da, iako ima mnogo udvarača, nijednom ne dozvoljava da joj se približi i ukrade srce: