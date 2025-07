- Godinama je ta rečenica nosila snove. Bila je granica između nepoznatog i zvezda. Kada je Sale rekao "Dalje ide" to nije samo bio prolazak u sledeći krug, to je bio poziv u novi život, vetar u leđa, priznanje. I sada, iako ga nema u studiju, Sale je u svakom delu ove emisije U svakom takmičaru kojeg je podržao, u svakoj zvezdi koju je stvorio, u svakom srcu publike koja zna kome dugujemo ove trenutke. Zato u kada sutra ne čujemo njegovo "Dalje ide", znajmo, mnogi su tu zato što je on to nekada rekao i zbog toga, Sale ide dalje. Kroz nas. Kroz sve što je dotakao.