PevačicaBarbara Bobak otkrila je da je potpuno bankrotirala nakon što je izbacila novi album. Ona je nedavno objavila album koji je izazvao veliku pažnju javnosti, a sada je istakla da je za nove pesme i spotove iskeširala preko 100.000 evra. S obzirom na to da je potrošila veliku svotu novca, pevačica je priznala da sada jedva sastavlja kraj sa krajem.

Koliko novca si uložila u novi album?

- Uložila sam toliko da mi ostane za kiflu. Da ne radim sad za vikend bio bi problem. Ako računamo i kostime i pesme, uložila sam preko 100.000 evra.

Da li se isplati odnosno da li se vrati to što si uložila u pesme?

Foto: Petar Aleksić

- Ljudi misle da se mi muzičari kupamo u novcu kada čuju koliko zaradimo, ali to nije istina. Mi što zaradimo, to moramo i da uložimo, to se stalno obrće kod nas. Ja živim jedan miran i skroman život, ne bahatim se, osim kad mora da se ulaže novac u pesme. Ja kuvam kod kuće, ne idem na luksuzna letovanje i zimovanja, niti se modiram sa nekim brendovima. Kada se sve sabere i oduzme ja imam jednu malo jaču platu.

Tvoje koleginice imaju i obezbeđenje, kako ga ti nemaš?

- Ja imam jaku zaleđinu, pa mi ne treba obezbeđenje, pa ne sme niko ni da me dira. Šalim se malo, ali nema razloga da imam obezbeđenje. Ja nisam konfliktna, nikoga ne diram, pa nema ni razloga da se od nekoga branim ili čuvam.

Foto: Mina Dishlenkovich

Tata ide sa tobom na nastupe i stalno je uz tebe, oko čega ti pomaže mama?

- Moja majka je mnogo požrtvovana. Ona radi u bolnici, a kada ne radi, ona je uvek tu. Posle svakog vikenda mene dočeka topao ručak na stolu, opran veš u sobi, sređena kuća. Tu je i kada treba da me odveze negde, da mi pomogne da se obučem, da porazgovara sa mnom na bilo koju temu. Ja imam jako veliku privilegiju što imam takve roditelje.

U jednom spotu za pesmu se pojavljuješ prerušena u muškarca, da si muško u stvarnom životu, koju pevačicu bi smuvala?

- Ne mogu Teu, ona je udata žena. Na primer, Daru Bubamaru bih smuvala jer mislim da je ona beskrajno zabavna i Editu. A da moram da ženim neku od njih dve, to bi definitvno bila Dara.

Foto: Petar Aleksić

Tea Tairović ti je napisala pesmu, da li bi volela da ti se umešai u privatni život kao što je u poslovni i da ti nađe dečka?

- Nas dve želimo istu stvar od muškarca, mi smo alfe i omege svojih živote i nismo podobno tle za muškarce koji lupaju šakom o sto. Možda bi meni Tea i našla dobrog dečka.

Ti si bila sa kolegom, da li bi se opet upustila u tako nešto ili bi kao Tea bila sa nekim od saradnika?

- Nikad se ne zna. Ne mogu da kažem da bih ili ne bih, jer za sve šta sam rekla da ne bih, ja sam uradila.

Desingerica ti je kupio kosilicu za rođendan, da li si počela da kosiš travu?

- To je muški posao, tata i brat kose dvorište, prosledila sam je njima. Moram da ih pitam da li je kupio kvalitetnu ili neku krš.

1/7 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Petar Aleksić, Mina Dishlenkovich

Ti uvek smišljaš originalne poklone, šta si poklonila Tei za rođendan?

- Njoj sam dovela maskote Sunđer Boba i Patrika i oni su joj doneli Keba Krabine pljeskavice.

Da li su ti se ikada udvarale devojke i da li su ti slale možda neke eksplicitne fotografije?

- Ne, nisu mi devojke nikada slale eksplicitne fotografije, jer žene koje startuju žene su svesne toga da nema poente da se to šalje. Ja ne razumem ni muškarce. Jedina reakcija koju mogu dobiti takvi muškarci od mene jeste da im se ismejem i da pošaljem drugaricama šta mi je poslao. Što se žena i udavranja tiče, više su mi se udvarale žene nego muškarci. Ako ih odbiješ one se povuku, nisu naporne. To je meni kul i imponuje mi da se dopadam oba pola.

Foto: Mina Dishlenkovich

Dosta tvojih kolaga kažu da imaju poroke, koji je tvoj porok?

- Elektronske cigarete. Šalim se. Nemam sad neki porok kao. Pušim, ranije sam cugala iz neke navike, ritualno takoreći, popijem dva, tri pića i to je to, ali kada sam shvatila da i to utiče na glas, izbacila sam.

Da li ti je neko od kolega nudio nedozvoljene supstance?

- To se nudi, ne samo kolege, već i domaćini veselja. To je normalno da se nudi jer dosta ljudi koristi narkotike. Jednom su mi prišli u klubu ne znajući da mi je tu otac i pitali me da li hoću drogu.

