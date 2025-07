IVANA SELAKOV I ACA LUKAS PONOVO SNIMAJU DUET! Pevačica zablistala u haljini i priznala kakav je on kolega! (VIDEO) Foto: Kurir

- Odnosi ne postoje, duet ne postoji. Naši dueti su hitovi i pevaju se iako ih nema na muzičkim platformama. Tu je bilo šta je bilo. Ostala sam ljudski razočarana. Prošlo je sve, posle sam videla da je imao mnogo incidenata s koleginicama i da su svi dueti pobrisani. To valjda govori o njemu, ne o nama. Nismo se čuli, ja čekam da se on javi. Mnogo godina je prošlo i ja se i ne setim dok me neko ne pita - rekla je Ivana, pa otkrila da li smatra da je njen kolega na pravom putu: