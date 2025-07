- Kako ne. Hasan ti je legenda lik. On je nekako najbolji od svih, ali je malo čudak. Kaže zvao ga Milošević. Da ga zoveš u pet ujutru da ti donese cigare, on će naći nekoga da ti donese. Nikad nisam otišao kod njega da mi nije dao nešto. Bilo me sramota da idem. Zanimljiv je. Najviše voli unučiće i decu. Ne znam da li se ženio, ali je živeo sa nekom ženom deset, petnaest godina. Sad živi sa nekom ženom. On ima oko 65 godina - rekao je Peja.