Damir Handanović je jedan od najpoznatijih kompozitora na Balkanu. U vreme kad se on pojavio kao autor nastali su veliki hitovi raznih pevača, od Cece Ražnatović, Maje Berović i Saše Matića do Katarine Grujić i mnogih drugih zvezda. Pevači su Damiru davali odrešene ruke da im napravi najveće hitove u karijeri, a sve njegove pesme i danas se slušaju.

- Eto, Prija je iskoristila momenat tog saunda koji sam ja radio Ceci 2013. Znaš ono "baš je super dim, baš se dobro provodim" i ono "a ja znam noćas kući ideš sam". To je isto ako možeš da primetiš - govorio je Damir voditeljki uz osmeh, pa nastavio:

- Ali nema veze. Šta sad, tako ti je to. Kasnije su to snimili, nakon 11 godina, pa se to ne važi (smeh). I onda mi ljudi kažu da je to nešto novo - pa nije... Mislim, ja gotivim Aleksandru i uspela je. Dobar je pevač. Trenutno jeste najveća zvezda. Radio ja s njom ili ne, nebitno je. Ona je iskoristila momenat kad ne radim s Cecom ono što bi trebalo da radim. Sve to što se sada snima je copy/paste, ono što sam ja radio Ceci ili drugim izvođačima tih godina - zaključio je Handanović.