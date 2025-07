„Niste nigde videli snimak na kom mi neko gura novčanice u grudi. Nikada to nisam volela ni dopuštala, možda se desilo jednom iz šale, pa je to neko usnimio. Uvek bakšiš držim u ruci ili stavim oko mikrofona i to je moja politika. Nisam pevaljka, a svako ko želi da časti muziku ili mene može to da uradi na kulturan način. Danas bih bila milijarderka da sam to dozvoljavala, ali ne. Radije bih da nastavim da radim ovako kako sam radila do sada - izjavila je Jana ranije za medije.