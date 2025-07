"Tačno, jeste, meni je to bio odmor, sve ovo me pomalo zamaralo. Ova estrada, pošto se ja nikada nisam mislio baviti ovime slučajno se to dogodilo. Kad bih otišao u Čavoglave sa svojim prijateljima, ja bih se tada odmorio. I naravno da mi je sve to odgovaralo", odgovorio je tada hrvatski pevač koji u svom repertoaru ima dosta pesama koje pozivaju na ustaštvo, mržnju i ubijanje Srba.