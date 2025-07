- Meni je užasno drago što sam ja Makedoniji obezbedio pobednicu, Slavicu Angelovu iz Strumice i ovo je sad prilika da Makedonija u muškom izdanku dobije muškarca koji je zaista fantastičan. Sve kriterijume je zadovoljio od početka do kraja i to sto posto. Taj dečko po mom mišljenju, pošto publika glasa, realno ima najveće šanse da pobedi, rekao je i govorio o takmičarkama koje su se odlično pokazale tokom prethodnih devet meseci.

- Kada su muškarci u pitanju, to nije pristrasnost, već profesionalizam i moje bavljenje muzikom, Mate Milićević je čovek koji može da peva sve i on je brutalan izdanak pevača, on je mešavina svega što je na Blkanu provereno i Bogom dano, kao što je Zdravko ČLolić, najveća regionalna zvezda, Goran Karan, pa ima i Graša jako. Tako da mislim da ako se Bosna i Hercegovina budu dobro „pomirile" u glasanju, da je Mate čovek koji može biti vrlo visoko kotiran. Ima dosta Bosanaca i to ce biti rasipanje glasova, ali ako preživi neko ko je Bosanac do onog preseka gde je njih četvoro, Bosanci su ozbijna vojska, i ako ostane jedan Bosanac svi će glasati za njega.