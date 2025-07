- To je bio trenutak kada se to desilo. Ljudi koji su se pozabavali time brzo su shvatili da ja nemam ništa s tim. To je bilo užasno. Bila sam jako mlada. Moja majka nije mogla da me gleda u takvom stanju, mnogo je bila tužna što me takvu gleda. S Milošem sam obnovila kontakt i u super smo odnosima. S Filipom nije tako. S njim ne govorim i mislim da neću. Te priče da smo bili u vezi to nije tačno. Samo sam ja bila zaljubljena u njega. Ovo prvi put kažem. Ja sam u njega gledala kao u Boga, i on je meni bio uzor. Imala sam prema njemu i strahopoštovanje. Uvek kada smo bili na sastancima samo sam njega pomno slušala. Ali njegov odnos prema meni nije bio ispravan. Bila sam mlada i trebao mi je ne samo autoritet već i emotivna podrška. Nikad mu nisam rekla da sam zaljubljena u njega, ali možda je on primetio. Znao je moju slabu tačku, znao je šta će da me zaboli i znao je kako će neka njegova reč da me zaboli. Ne bih rekla da je to bila emotivna manipulacija, ali tako sam to doživljavala. Umeo je i da me rasplače. Ja sam izašla iz benda nakon pet godina jer sam shvatila da sam se pogubila - rekla je Aradinovićeva za Fullscrean Media.