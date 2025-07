- Pa zbog svojih obožavalaca. Stalno su mi pisali i pitali me kad ću snimiti te svoje stare pesme ponovo. Osam novih a starih pesama. Kobac je radio nove aranžmane, bićete oduševljeni. Kakva su tvoja očekivanja od ovog projekta? - Imam osećaj kao da snimam nove pesme. Kao da sam u 1998. ili 2000. Fantastično se osećam. Snimam nešto novo, a to je već hit. Spremna sam i uživam u svemu tome. Kako gledaš na izjave svojih kolega da će tužiti sve pevače koji prepevaju njihove pesme? - Moje pesme su snimili mnogi, a i mnogi ih pevaju na nastupima. Ne može niko da uzme original. Taj glas, ta emocija, energija - to prvo je i najjače, posle idu presnimljavanje i ostalo, i to mi je okej. Samo neka se pevaju pesme. Moje pesme se svuda pevaju i hvala bogu da je tako. Ali original je original, kopija je kopija. Ja s tim nemam problema. Živela ljubav i samo nek je ljubav.



Da li se danas isplati snimati nove pesme?

- Ljudi se sve više vraćaju starim pesmama. Klinci pogotovo. Njima je sve to novo i vau. Mnogi ozbiljni autori i kompozitori su mi rekli da sad nije vreme za nove pesme. Nestašica je novih pesama i velika je hiperprodukcija. Na moje zadovoljstvo, ja ću otpevati svoje stare hitove i nadam se da će se slušati kao nove.

Da li je neka pesma bila tebi ponuđena, a pripala drugom?

- Pesma "Da sam muško" bila je za mene pisana. Ja sam nešto odustala tada, i eto, otišla je kod Seke Aleksić i desilo se šta se desilo. Nije kome je rečeno, već kome je suđeno.

Da li pratiš dešavanja na estradi? Svađe, optužbe, raskide i nove veze...

- Ne ulazim u tuđe sukobe. Nisam taj tip, to izbegavam i neću nikada učestvovati u tome. Kući slušam ptičice, treniram, igram se s kucom, družim se s prijateljima. Kad je ljubav zovite me, kad je nervoza nemojte.

Da li se družiš s kolegama?

- Postoje prijateljstva. Ja sam sa svima dobra, ali privatno retko s kim se družim. Zakazala sam druženje i kafu s nekim koleginicama uskoro. Mi se najviše viđamo na snimanjima. Ja bih volela da se napravi neka žurka samo za estradu i medije. To bi bilo baš lepo.

Kako gledaš na sve ove nove žanrove i pesme. Je l' bi snimila duet s nekim ko nema tvoj muzički stil?

- Nema s kim ja ne bih snimila duet ako je nešto dobro. Mogu i zabavno i narodno i nove stilove, sve. Ali kad me već pitaš, ja bih volela sa Zdravkom Čolićem. On je takav gospodin, zvezda, džek, faca. Njega volim otkako znam za sebe. Eto, s njim bih.

Kako je na ljubavnom planu?

- Ništa. Sama sam za sebe. Nisam egoista i narcis, ali eto, trenutno se odmaram.

Jesi li si imala problem s nekim od udvarača?

- Pa jesam. Predstave se kao jedno, a vrlo brzo vidimo nešto drugo. Devojke, čuvajte se.