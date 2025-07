Bivši takmičar "Zvezda Granda", Aleksandar Temelkov , tvrdio je kako mu je mentorka Viki Miljković tražila mito, a nakon što je ona podnela opomenu pred tužbu zbog neistina on je promenio priču.

- Ja sam sve što sam imala rekla preko mog advokata. Ja ne ulazim u to ko će šta da kaže, ali svako ko izgovori tako nešto ićiće na sud. Ja sam ga jako podržavala, vodila o njemju računa. Trudila se da uvek ima šta će da jede, gde će da spava. On se izvinio, tako da ne bih više puno pričala o tome. On je tu hteo da napravi neku senzaciju. Došao je sa svojim očuhom i tražio je da se vidi s Tašketom i sa mnom, izvinio nam se lično. Bilo mi ga je žao, želim mu sve najbolje.