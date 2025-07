- Imao je tragediju u porodici. Ja sam bila ta koja ga je bukvalno ubedila da se vrati, jer on ničim ne može da promeni situaciju, to je nešto što je potreslo čitav Balkan, ali da može svojom pesmom da dotakne sva srca, jer on to zaslužuje svojim talentom. Mnogo sam srećna, ovo je prelepo veče, Nikola to zaslužuje kao mladi čovek i nije skretao pažnju na sebe, a bio je sve vreme čašćavan šesticama. Bili smo dobar tandem. Sve što si postigao si zaslužio - rekla nam je Ceca.