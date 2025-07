- Hvala puno, stvarno sam presrećna i toliko je bilo, bar meni, napeto u finalu, tri kandidata, ko je prvi ko je drugi... Svakako uvek govorim da nije apsolutni uspeh samo pobediti, nikad se ne zna. Mnogo smo imali zvezda "Granda", koje čak nisu bile ni u finalu a napravile su karijere, ali je jako lepo okititi se nagradom, slagala bih kada bih rekla suprotno. Nikoli stvarno želim da iskoristi svoj vanserijski talenat, on mnogo dobro peva i on je povratnik u "Zvezdama Granda". Hteo je da odustane kada se desila ona velika tragedija u Makedoniji, apsolutno sam ga razumela, jer je razlog bio veoma jak i potresan i bolan. Pričali smo, i ja sam rekla da ne bi trebalo da odustane jer odustajanjem ne može da promeni situaciju koja se desila. Poslušao me je i evo Bogu hvala podigli smo pobednički pehar.