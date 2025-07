- Imala sam dva spontana pobačaja pre ove trudnoće. Jako mi je teško da izgovorim to uopšte jer mi se čini da će da izazove sažaljenje. Najteže mi je bilo kada sam morala da radim posle tog nesrećnog događaja, da izađem na binu i pevam, da uveseljavam narod, jer to je moj posao. Pevam i smejem se a jedva čekam da dođem kući da plačem- rekla je Marija jednom prilikom.

- Nije mi prijatno ali želim da podelim sa svima to, da druge devojke znaju šta sve može biti po sredi. Inače imam i insulinsku rezistenciju, a onda sam oko nove godine dobila i koronu. Onda je bilo sumnji za Daunov sindrom za ovu bebu, to je bio takav udarac da nisam znala kako da se nosim sa tim. Plakala sam dan i noć dok nisu stigli rezultati, nisam bila živa- iskreno je rekla pevačica.

- Imala sam trombofiliju, a da nisam ni znala. To je bio razlog spontanih pobačaja pre nego što se rodila Đurđa. Po mom mišljenju i iskustvu kroz koje sam prošla, test na trombofiliju treba da bude sastavni deo svih testova svakog onoga ko se odluči za zasnivanje porodice.

- Mučnine i povraćanja su me pratili kroz obe trudnoće od početka do kraja. Moj organizam je sve odbijao. Dešavalo se da povraćam i vodu. Ali, kad znaš da te čeka nešto najlepše na svetu – izdržiš. Ipak je to samo devet meseci, a ljubav imaš za ceo život.