Zagreb je bio centar promocije fašizma na koncertu Marka Perkovića Tompsona okupio je blizu 500.000 ljudi. Pevač koji u svojim pesmama veliča ubijanje Srba i zločince koji su za to odgovorni, slavi "Oluju" i kune se u ustaštvo je okupio gotovo pola miliona ljudi na jednom koncertu. Na hipodromu u Zagrebu se dogodio verovatno najveći fašistički skup u Evropi još od Drugog svetskog rata, a među njima je bio i Marko Osmakčić, bivši rijaliti učesnik, koji je i pre tri godine pokazao u "Zadruzi" karakter nečoveka i poremećenog uma.

- Predlagao sam sinu Mariju još oko Nove godine da Marko izađe, on je hteo da sačekamo. Došao sam do zaključka da dete moram da izvadim iz Zadruge. To što je Viktorija radila Marku mene je rastrzalo - rekao je tada Franjo.