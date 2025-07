- Neki ljudi me doživaljavaju kao svoju, a neki me nikad neće prihvatiti. Recimo, u Sloveniji nikada neću biti prihvaćena jer je moje prezime na "ić". Moji su koreni iz Bosne i iz Crne Gore... Eto, ni u Beogradu opet nisam, da kažemo, Ivana, nego sam Senidah. Dođem u Sarajevo, pa nisam iz Sarajeva nego iz Crne Gore. Nikom ne mogu da udovoljim. I onda mi je drago kad me ljudi smatraju svojom. Sve je u redu, naravno. Ja sam to što jesam i meni su ljudi ili dragi, ili niko i ništa. Volim sav narod, dobre ljude. Imam veze i s Makedonijom i s Hrvatskom. Ja sam tu gde sam i stvarno mogu da kažem da sam rođena u Jugoslaviji i zauvek ću ostati Jugoslovenka - rekla je Hajdarpašićeva za bosanske medije.