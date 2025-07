Slušaj vest

Miloslava Pravilović, majka aktuelne učesnice "Elite", Aleksandre Nikolić, progovorila je o pomirenju svoje ćerke sa Milovanom Minićem.

Aleksandre je nekoliko godina bila sa Milovanom, koji je bio u bračnoj zajednici sa Marijanom, koja je podnela papire za razvod braka i ušla u emotivan odnos sa Urošem, bivšim Aleksandrinim suprugom. Ova priča je sve ostavila bez teksta, te iz dana u dan ateri šokiraju javnost.

Kako komentarišete odnos Milovana i Aleksandre? Ona je rekla da ga voli, pričali su o veridbi, šta mislite o tome?

- On je njen najveći neprijatelj. Na brzinu sad pogušava da je uhvati, jer zna da kad izađe, ona će se videti sa nama, svojom porodicom i svatiće da ne treba da bude pored njega. To je jedan patološki lažov. Niko ne prihvata to. Ako ostane sa njim, u moju kuću ući neće. Ostavila sam sve, kuću celu, samo da odem tamo, da joj budem podrška, a ona ovo sad radi. Precrtaću je ako mu stvarno pređe preko svega. Njemu je Uroš učinio uslugu, to je činjenica. Bućnosti tu nema, nikakve budućnosti. Marijana će najgore tu proći, to tvrdim.

- Je l' definitivno tačna informacija da su Marijana u Uroš zajedno?

- Da, tačna je indormacija. Oni planiraju da nađu stan i da se skuće. Uroš je takav kakav je. Nikada on neće živeti porodičnim životom. On nije bio sa njom na Ibici, to se zezao. Uroš se sp*da, rekao je da će Marijana i on ići na Milovanovu i Alekandrinu svadbu. Uroš je namazan, taktičar je i zna šta radi.

Kada je Milovan ušao u Elitu, rekao je da mu je Uroš ispričao brojne stvari, a onda mu je preoteo ženu, kako gledate na to?

- On sve tiho radi. Mene je želeo da uvuče u svađu sa Milovanovom porodicom. On je napravio i moj, lažni Instagram nalog. Predstavljao se kao ja, dopisivao se sa članovima Milovanove porodice. Mislio je i ovim što je uradio da će iznervirati Milovana i Aleksandru, ali se prevario. Pokušava da napakosti Aleks, želi da joj oduzme dete. On ima dosta novca. On je moju ćerku želeo da vrati. Tvrdim da je on sad sa Marijanom, samo da bi se osvetio Aleksandri. Marijana će ispaštati. Ona je najmanje zaslužila da bude emotivno povređena, ali kako stvari stoje, ona će izvući najdeblji kraj.

Kako gledate na to što je Milovan rekao da njegovo dete neće provoditi vreme sa Urošem?

- Ja sam od prvog dana znala šta Uroš radi, kakve namere ima. Da sam ja ušla u rijaliti i rekla šta se dešava, onda bi se udružili Ivan i Milovan. Uroš bi dao sve od sebe da dodatno uništi Aleksandru. Svojim ulaskom sa ohladila Aleksandru, da ćuti i ne priča o Urošu. Činjenica je da nije Aleksandra uznemiravala njega, nego on nju. Ona nije otišla od njega, nego je pobegla.