- Nakon što sam odgledala emisiju u prvom krugu, sačekao me je ozbiljan razgovor s Marijom. Rekla mi je da moraju neke stvari da se reše da bih uspela i tad sam se odlučila za intervenciju. Šou-biznis je takav da će se pojaviti neko ko izgleda lepše od mene, a ne peva bolje i proći će, a ja ću ispasti. Kada dođete u tu fazu da vam je potrebna stručna medicinska pomoć, znate da je to bolest. U početku mi je bilo jako teško, ali nakon nekoliko dana, sada meseci, sve to se zaboravilo. Borba sa samom sobom bila je najteža i s ponosom mogu da kažem da je sada sve iza mene. Da mogu da vratim vreme, opet bih sve isto uradila - pričala je Krstinja nedavno.